Mann von S-Bahn überrollt – Hunderte Menschen evakuiert

Schwerer Unfall am S-Bahnhof Hammerbrook. Ein Mann war unter eine S-Bahn geraten. Hunderte Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Am Sonntagabend ist es 50 Meter hinter dem S-Bahnhof Hammerbrook zu einem dramatischen Unfall gekommen. Gegen 21.30 Uhr wurde ein 41-Jähriger von einer ausfahrenden S3 erfasst und verletzt, wie die Bundespolizei der MOPO mitteilte. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Unfall am S-Bahnhof Hammerbrook: Mann verletzt im Krankenhaus

Der Mann wurde von Rettungskräften versorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts „Gefährlicher Eingriff“ in den Bahnverkehr“ eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen der Videoüberwachung soll er sich mit einer weiteren Person im Gleisbett aufgehalten haben – diese wurde aber nicht verletzt und flüchtete vom Unfallort.

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Die rund 400 Fahrgäste der betroffenen S-Bahn mussten den Zug verlassen – zwei Bahnreisende wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Feuerwehr versorgte den Triebwagenführer.

Der Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Kurz vor Mitternacht wurde die Strecke wieder freigegeben.