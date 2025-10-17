Schwerer Arbeitsunfall: Mann auf Firmengelände von Sattelzug überollt

In Waltershof ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall auf einem Betriebsgelände gekommen. Dabei wurde ein Arbeiter von einem Lkw-Gespann überrollt und schwer verletzt.

Zu dem Unglück kam es gegen 10.50 Uhr an der Zellmannstraße. Laut Feuerwehr wurde von dort eine unter einem Lkw eingeklemmte Person gemeldet. Das Opfer soll von einem Sattelzug überrollt und darunter eingeklemmt worden sein.

Unfallopfer mit schweren Verletzungen in Klinik

Der Verunglückte wurde von Feuerwehrleuten befreit und dann von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte der Mann großes Glück, dass er nicht noch schwerer verletzt wurde. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.