Er verschwand vor Treffen mit Partnerin: Polizei sucht Johannes A.

Am Dienstag wollte sich Johannes A. in Hamburg mit seiner Lebensgefährtin treffen. Doch beim vereinbarten Treffpunkt kam der 34-Jährige nicht an – seither fehlt jede Spur.

Für etwa 16.20 Uhr hatte sich Johannes Albrecht in der Richeystraße in Steilshoop mit seiner Partnerin verabredet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den ausgemachten Zeitpunkt verpasste der 34-Jährige allerdings.

Hamburg: Wer hat Johannes A. (34) gesehen?

Kurz zuvor hätte er noch mitgeteilt, dass er in der Nähe der Außenalster sei und sich daher verspäten würde, teilte die Polizei weiter mit. Seitdem fehle von Johannes A. jede Spur, er sei nicht mehr gesehen worden.

Auch umgehend eingeleitete Ermittlungen führten bisher nicht zum Erfolg. Er sei wahrscheinlich mit seinem Pkw, einem weißen Audi mit Bremer Kennzeichen, unterwegs, vermutet die Polizei.

Johannes A. benötige dringend ärztliche Hilfe. Er habe vermutlich eine beige Hose, einen blauen Pullover, eine schwarze Jacke sowie weiße Sneaker getragen. Das LKA ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei an jeder Dienststelle oder unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen. (fbo)