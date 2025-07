Mann verrichtet Notdurft in Tunnel – S-Bahnverkehr gestoppt

Am Sonntagmorgen kam es in Harburg zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz, der den S-Bahnverkehr für etwa 30 Minuten lahmlegte. Ein 36-jähriger Mann hatte im Tunnel am Bahnhof Harburg-Rathaus seine Notdurft verrichtet – und löste damit eine Notbremsung eines Zuges aus.

Gegen 10.30 Uhr entdeckte der Zugführer einer S-Bahn in Richtung Elbgaustraße den Mann im Gleisbereich und leitete sofort eine Schnellbremsung ein.

Streckensperrung und Stromabschaltung

Die alarmierten Bundespolizisten ließen die Strecke sperren und den Strom abschalten. Ein zufällig anwesender Mitarbeiter der DB-Sicherheit entdeckte den Mann wenig später, als dieser auf den Bahnsteig zurückkehrte, und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.