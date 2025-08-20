mopo plus logo
Mann torkelt am Hauptbahnhof über bahsteig und fällt beinahe ins Gleisbett. Bundespolizisten lassen ihn seinen Rausch in Zelle ausschlafen

Der Vorfall ereignete sich an Gleis 13 im Hauptbahnhof. (Symbolfoto) Foto: dpa

  • St. Georg

Mann torkelt an Bahnsteigkante und verbringt die Nacht in der Zelle

Bundespolizisten haben am Dienstagvormittag einen Mann vor Schlimmerem bewahrt. Der Betrunkene war über den Bahnsteig am Hauptbahnhof (St. Georg) getorkelt und beinahe in das Gleisbett gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 10.40 Uhr am Gleis 13. Dort hatten Mitarbeiter der DB-Sicherheit einen betrunkenen Mann (52) entdeckt, der direkt an der Bahnsteigkante umhertorkelte. Die Sicherheitsleute zogen den 52-Jährigen in Sicherheit.

Mann muss Rausch in Zelle ausschlafen

Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab 2,81 Promille. Der 52-Jährige musste seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

