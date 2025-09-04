Fahrgast wird gebeten, leiser zu telefonieren – und zieht plötzlich ein Messer

Schlimmer Vorfall in einer Regionalbahn zwischen Pinneberg und dem Bahnhof Altona: Dort hat ein junger Mann am Dienstagnachmittag einen anderen Fahrgast mit einem Teppichmesser bedroht.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei soll sich der Vorfall gegen 15.50 Uhr ereignet haben. Aus dem Zug heraus hatte ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Einer von ihnen soll seinen Kontrahenten dabei mit einem Teppichmesser bedroht haben.

Tatverdächtiger gestoppt – Teppichmesser sichergestellt

Aus diesem Grund rückten mehrere Streifenwagen der Bundes- und der Landespolizei zum Bahnhof Altona an. Nach Ankunft der Bahn wurde ein 29-Jähriger festgesetzt. Bei ihm wurde ein Teppichmesser gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Er hatte bereits Bahnverbot: Volltrunkener bedroht Frauen im Zug nach Hamburg

Kurz darauf wurde auch der mutmaßliche Geschädigte (54) angetroffen. Laut seiner Aussage und der Aussage eines Zeugen habe er den 29-Jährigen mehrfach aufgefordert worden, leiser zu telefonieren.

Plötzlich habe der Mann ein Teppichmesser gezogen, die Klinge ausgefahren und den 54-Jährigen damit bedroht. Außerdem habe er ihn beleidigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.