Mann mit mysteriöser Schussverletzung ruft vor Krankenhaus um Hilfe

Mysteriöser Schuss in Hamburg: Am Montagnachmittag suchte ein Mann mit einer Schussverletzung am Unterschenkel das Altonaer Krankenhaus auf. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Vorfalls.

Laut Polizei rief gegen 14.55 Uhr ein 27-jähriger Mann unweit des Krankenhauseingangs an der Paul-Ehrlich-Straße in Othmarschen laut um Hilfe. Mitarbeiter der Klinik brachten ihn daraufhin in die Notaufnahme. Zu diesem Zeitpunkt habe der 27-Jährige einen notdürftigen Verband an einem Unterschenkel getragen.

Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Täter und Tatort machen können

Bei der medizinischen Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass es sich bei der Wunde um eine Schussverletzung handelte, und alarmierten die Polizei.

Offenbar wurde das Opfer angeschossen. Nach MOPO-Informationen wollte der Mann keine Angaben dazu machen, warum jemand auf ihn geschossen hat. Eine Fahndung in der Umgebung der Klinik brachte weder Hinweise auf den genauen Tatort noch auf den Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tatort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden.