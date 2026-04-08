Mann sucht am Hauptbahnhof Streit und landet in U-Haft

Bundespolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch am Hauptbahnhof in St. Georg einen Mann festgenommen. Zuvor hatte er einen Reisenden belästigt und einen Streit provoziert.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei wurden die Beamten gegen 1 Uhr zum Ausgang Mönckebergstraße gerufen. Ein Reisender hatte über den Notruf gemeldet, von einem 32-Jährigen verbal bedrängt und belästigt zu werden.

Geldstrafe nicht bezahlt – Haftbefehl

Vor Ort überprüften die Beamten den 32-Jährigen und stellten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er war wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, hatte diese jedoch nicht bezahlt. Der alkoholisierte Mann wurde zunächst zur Wache gebracht und anschließend in Untersuchungshaft überstellt.