Dramatischer Rettungseinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann stürzt von der Altmannbrücke auf ein S-Bahn-Gleis. Der Bahnverkehr muss zeitweise komplett gestoppt werden.

Die Altmannbrücke liegt direkt vor der Zentralbibliothek in Hamburg. picture alliance / Markus Scholz | Markus Scholz

Ein 35 Jahre alter Hamburger ist am Mittwochmittag von der Altmannbrücke auf ein S-Bahn-Gleis am Hamburger Hauptbahnhof gestürzt.

Der Vorfall gegen 12.15 Uhr löste einen größeren Rettungseinsatz aus und brachte den Bahnverkehr zeitweise zum Erliegen, wie die Bundespolizei der MOPO mitteilte.

Mann stürzt von Altmannbrücke – keine Lebensgefahr

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Sanitäter und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst auf den Gleisen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Informationen bestand keine Lebensgefahr, allerdings besteht der Verdacht auf innere Verletzungen.

Wegen des Rettungseinsatzes wurde der Bahnverkehr zunächst vollständig eingestellt. Relativ schnell konnte der Fernverkehr wieder freigegeben werden, während es im S-Bahn-Verkehr weiterhin zu Einschränkungen kam. Inzwischen rollen die Züge wieder regulär.

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Wie es zu dem Sturz kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.