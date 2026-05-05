Mann stürzt aus Hochhaus – wollte er eine Katze retten?

Schreckliches Unglück in Rahlstedt: Ein Mann stürzt aus dem fünften Stock eines Wohnhauses in die Tiefe. Laut Augenzeugen wollte er eine Katze retten. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wird er ins Krankenhaus gebracht.

Die Rettungskräfte waren kurz nach 16 Uhr vor dem Haus an der Saseler Straße. Dort fanden sie den Mann am Boden liegend – mit lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Feuerwehr der MOPO bestätigt.

Augenzeuge: Mann stürzt bei Versuch, Katze zu retten

Laut einem Reporter vor Ort will ein Augenzeuge gesehen haben, dass der Mann vor seinem Sturz eine Katze retten wollte, die auf einem Fenstersims im fünften Obergeschoss saß. Das Tier ist auf Fotos zu sehen.

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Bei dem Versuch, den Veirbeiner zu greifen, habe sich der Mann weit aus dem Fenster gelehnt und dabei das Gleichgewicht verloren. Die Polizei kann gegenüber der MOPO weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei dem Sturz um einen Unfall gehandelt hat. Auch zum Alter des Mannes gibt es bislang keine Angaben.