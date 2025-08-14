Mann streitet lautstark am Hauptbahnhof – Festnahme

Nach einem lautstarken Streit hat die Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen im Hamburger Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Grund war aber nicht das Geschrei.

Der Mann soll lautstark mit einem Passanten gestritten haben, wie die Bundespolizei sagte. Dabei zog er die Aufmerksamkeit einer Bundespolizei-Streife auf sich. Von den Beamten angesprochen, habe der 30-Jährige äußerst aggressiv reagiert. Daraufhin überprüften die Beamten die Personaldaten des Mannes.

Mann wird seit Mitte Juli gesucht

Das Ergebnis: Seit Mitte Juli wurde der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg gesucht. Der 30-Jährige wurde unter anderem wegen schweren Raubes gesucht.

Laut Ermittlungen der Polizei sei der Mann zudem dringend verdächtig, im Juli 2024 einen Mann auf der Reeperbahn mit einem Messer an der Hand verletzt zu haben. Zuvor habe er erfolglos versucht, von diesem Drogen zu kaufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Rucksack wieder da – Dienstwaffe weiter verschwunden: Wie konnte das passieren?

Nach seiner Festnahme am Hauptbahnhof wurde der Mann durchsucht. Dabei stellten die Beamten „rauschgiftverdächtige Substanzen“ sicher. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. (mp)