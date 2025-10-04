In Hamburger Nobel-Viertel: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Großeinsatz in Hamburger Nobel-Viertel: In einer Wohnung an der Rothenbaumchaussee in Harvestehude ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner (58) starb. Die Polizei ermittelt.

Um 21.15 Uhr wurde die Feuerwehr von Zeugen alarmiert, die von großen Flammen und einem Brand auf einem Balkon sprachen. Beim Eintreffen der Retter stellte sich die Lage als dramatischer dar. „Die Flammen loderten nicht auf dem Balkon, sondern innerhalb eines Zimmers der Wohnung“, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO.

Reanimation erfolglos

Kräfte des Löschzugs Rotherbaum gingen in die Wohnung, brachten den 58-Jährigen ins Freie. Das Feuer wurde gelöscht.

Weil keine Vitalfunktionen bei dem Mann mehr feststellbar waren, begann ein Notarzt mit der Reanimation. Leider erfolglos. Der Mann starb den Angaben der Polizei zufolge kurz darauf im Rettungswagen.

Der Leichnam kam anschließend in die Rechtsmedizin. Dort sollen nun die genauen Todesumstände geklärt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache sei noch unklar, so der Polizeisprecher. (dg)