Mann stiehlt im Hauptbahnhof teure Cremes – nicht seine erste Tat

Bundespolizisten haben am Sonntag im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Dieb festgenommen, der teure Cremes gestohlen hatte. Weil es nicht seine erste Tat dieser Art war, kam er in Haft.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei gegen 14.30 Uhr an der Wandelhalle. Die Verkäuferin einer dortigen Apotheke hatte beobachtet, wie ein Mann (28) teure Hautcremes in seine Umhängetasche steckte und ohne zu bezahlen verschwinden wollte. Zusammen mit weiteren Angestellten hielt die Frau den Dieb fest.

Notorischer Ladendieb in U-Haft

Daraufhin alarmierte Bundespolizisten überprüften die Tasche des Mannes und stellten die gestohlenen Pflegeprodukte sicher. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der 28-jährige Ukrainer per Haftbefehl gesucht wurde. Der wurde ausgestellt, weil der Dieb im vergangenen Jahr mehrere Ladendiebstähle begangen hatte und untergetaucht war.