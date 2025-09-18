Mann steigt in verkehrten Zug und ergreift ungewöhnliche Maßnahme

Im Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) kam es am Mittwochabend zu einem kuriosen Zwischenfall in einem Metronom-Zug: Ein Mann hatte festgestellt, dass er im falschen Zug saß – und zog kurzerhand die Notbremse. Das rief die Bundespolizei auf den Plan.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr aus dem bereits fahrenden Zug heraus alarmiert. Zuvor hatte jemand die Notbremse betätigt. Da für den Zugführer kein Notfall erkennbar war, löste er die Bremse wieder und setzte die Fahrt fort.

Mann zieht Notbremse – und nennt ungewöhnlichen Grund

Kurz darauf meldete ein Fahrgast per Notruf, ein 27-Jähriger habe die Notbremse gezogen. Am Bahnhof Harburg empfingen Bundespolizisten den Metronom und stellten den Mann.

Bei der Befragung räumte der 27-Jährige die Tat ein. Sein Grund: Er habe bemerkt, dass er in den falschen Zug eingestiegen sei. Gegen ihn laufen nun Strafverfahren, unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen.