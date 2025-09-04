Wieder tödlicher Badeunfall in der Alster!

An der Alster (St. Georg) ist es am Donnerstagvormittag zu einem dramatischen Rettungseinsatz gekommen: Ein Mann war in der Alster untergegangen. Es ist der zweite tödliche Badeunfall in der Alster innerhalb weniger Tage.

Zu dem Vorfall kam es gegen 11.50 Uhr vor dem Hotel „Atlantic“. Dort war ein Mann vom Steg eines Bootsverleihs in die Alster gesprungen und kurz darauf untergegangen.

Reanimationsversuche durch Notarzt vergeblich

Mehrere Kleinboote von Polizei, DLRG und Feuerwehr suchten nach dem Mann. Zeugen berichteten den Einsatzkräften, dass sich der Mann zuvor auffällig verhalten haben soll.

Erst nach rund 20 Minuten konnten zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehrtaucher den leblosen Mann aus dem Wasser ziehen. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt wurden kurz darauf abgebrochen. Erst am Sonntag war eine Frau in der Alster ertrunken: Ihre Brille war ihr ins Wasser gefallen und sie hatte beschlossen, hinterher zu springen.