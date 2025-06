Mann spaziert über S-Bahngleise – mit kurioser Begründung

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagabend einen gefährlichen Spaziergang im Hamburger Hauptbahnhof unternommen. Er war gegen 17.10 Uhr vom Bahnsteig 2 in den Gleisbereich gestiegen und Richtung Bahnhof Dammtor gelaufen – mitten im laufenden S-Bahn-Betrieb.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit bemerkten den Vorfall und alarmierten sofort die Bundespolizei. Der Bahnverkehr wurde umgehend gestoppt, die Stromschiene abgeschaltet. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Mann in Lebensgefahr

Beamte fanden den Mann wenig später in der Nähe der Straße Holzdamm (St. Georg), als er gerade aus dem Gleisbereich stieg. Bei seiner Befragung gab er die kuriose Begründung an, er sei dort „Parkour gelaufen“. Hierbei handelt es sich um eine Sportart, in der Hindernisse überwunden werden müssen. Alkohol oder Drogen hatte er laut Bundespolizei nicht konsumiert.

Nach einem eindringlichen Gespräch über die Lebensgefahr im Gleis wurde der Mann entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich.

Die Bundespolizei erinnert: „Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten. Wer sich dort aufhält, bringt nicht nur sich, sondern auch andere in große Gefahr.“ (mp)