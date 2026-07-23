Am Hamburger Hauptbahnhof wacht ein Obdachloser auf und entdeckt, dass seine Tasche offen steht. Handy und Geldbörse sind weg. Hilfesuchend wendet er sich an die Bundespolizei.

Am Hamburger Hauptbahnhof soll ein Obdachloser im Schlaf bestohlen worden sein. (Symbolbild) picture alliance / ABBfoto | -

Die Bundespolizei hat einen 35-Jährigen festgenommen, der einen schlafenden Obdachlosen bestohlen haben soll. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum Donnerstag dem Wohnungslosen am Hamburger Hauptbahnbahnhof Geldbörse und Handy gestohlen zu haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Das Opfer hatte die Tat den Angaben zufolge nicht bemerkt und nach dem Aufwachen seine offene Bauchtasche gesehen. Der 46-Jährige erstattete Anzeige.

Die Beamten werteten Aufnahmen aus Überwachungskameras aus. Auf dem Bundespolizeirevier wurde festgestellt, dass aufgrund des Verdachts weiterer Straftaten bereits nach dem Verdächtigen gesucht wurde. (dpa/mp)