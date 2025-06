Mann will Wespen bekämpfen – plötzlich gibt es Großalarm

Großalarm der Feuerwehr am Dienstagabend in Lohbrügge: Anwohner hatten starken Qualm aus einer Wohnung gemeldet und befürchteten, dass es womöglich mehrere Verletzte geben könnte. Den Brand hatte die Feuerwehr rasch gelöscht – doch der Bewohner muss sich nun vor der Polizei verantworten.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.10 Uhr am Harnackring. Dort hatten Anwohner eine äußerst starke Verqualmung aus einer Wohnung gemeldet.

Weil auch befürchtet wurde, dass mehrere Menschen in Gefahr sind, rückten neben mehreren Löschzügen auch fünf Rettungswagen an. Andere Bewohner hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht.

Flammen hatten bereits Teile der Wohnung erfasst

Laut der Feuerwehr hatte es auf einem Balkon gebrannt, die Flammen hatten beim Eintreffen der Retter bereits Teile der Wohnung erfasst. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, Verletzte gab es zum Glück nicht.

Die Ursache des Feuers beschäftigt jetzt die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Bewohner versucht haben, ein Wespennest auf dem Balkon auszuräuchern, und dabei den Brand verursacht haben.