Großeinsatz in Hamburg: Mann löst Verpuffung in Altenheim aus

Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochmorgen in einer Seniorenwohnanlage in Eißendorf. Dort hatte ein Bewohner geraucht. Der Mann wurde durch eine Verpuffung schwer verletzt. Eine Pflegerin verhinderte Schlimmeres.

Gegen 7.10 Uhr wurde die Feuerwehr zur St. Vinzenz Wohnanlage für Senioren gerufen. Gemeldet worden war eine Verpuffung in einem der Zimmer. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, hatte ein Bewohner (59), der wegen Atembeschwerden mit Sauerstoff versorgt werden musste, geraucht. Dadurch sei es zu einer Verpuffung gekommen.

Bewohner mit schweren Verbrennungen in Klinik

Eine Pflegerin reagierte geistesgegenwärtig und übergoss die Bekleidung des Opfers, die Feuer gefangen hatte, mit Wasser. Der 59-Jährige erlitt Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper, ein Notarzt versorgte ihn. Danach kam er in eine Spezialklinik für Brandverletzte.

Rauch an Sauerstoffgeräten ist lebensgefährlich. Jährlich sterben in Deutschland eine große Anzahl Personen durch das Rauchen während der Behandlung mit Sauerstoff.