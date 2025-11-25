Mann rastet in S-Bahn aus: Tür eingetreten – Polizei greift ein

Ein hochgradig aggressiver Mann hat am Montagnachmittag in Ohlsdorf zu einem größeren Einsatz der Bundespolizei geführt. Er hatte Fahrgäste bedroht und schließlich die Tür zum Fahrerstand einer S-Bahn eingetreten.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr zum Bahnhof Ohlsdorf gerufen. Von dort hatte der Zugführer einer S-Bahn sowie weitere Fahrgäste einen hochaggressiven Mann (27) gemeldet.

Hamburger S-Bahn: Randalierer landet in Zelle

Der 27-Jährige soll zunächst Fahrgäste beleidigt und dann bedroht haben. Danach tickte er offenbar völlig aus und trat die Tür zum Fahrerstand der S-Bahn ein. Bundespolizisten nahmen den 27-Jährigen noch an der Haltestelle fest. Der polizeibekannte Mann wurde in Gewahrsam genommen.