Mann rassistisch beleidigt, geschlagen und verletzt: Wer kennt diese jungen Männer?

Täter verfolgten in Barmbek-Nord einen Mann von der S-Bahn-Station aus – dann griffen sie ihn an.

Die Tat ereignete sich bereits Ende Mai dieses Jahres: In Barmbek-Nord griffen zwei Heranwachsende einen Mann an. Sie beleidigten ihn rassistisch und verletzten ihn durch Schläge. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tätern.

Wie die Polizei mitteilte, war das spätere Opfer (39) mit der S-Bahn vom Flughafen zum Bahnhof Rübenkamp unterwegs. Auch die beiden Täter sollen sich zu diesem Zeitpunkt in dem Zug befunden haben. Nach dem zeitgleichen Aussteigen am Rübenkamp kam es wenige Meter vom Bahnhof entfernt schließlich zu dem Angriff.

Rassismus-Opfer verletzt in Klinik

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Die Täter beleidigten den 39-Jährigen zunächst rassistisch, griffen ihn anschließend an und schlugen auf ihn ein. Erst als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in nördliche Richtung des Rübenkamps. Der 39-Jährige wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Nun fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Wer Hinweise auf die Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (040) 4286 56789 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.