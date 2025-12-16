Mann randaliert in Wohnung und droht mit Schüssen: Spezialeinheit im Einsatz

Aufregung in Groß Borstel: In einem Mehrfamilienhaus an der Borsteler Chaussee ist es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 20.45 Uhr rückten Einsatzkräfte an, nachdem ein Mann in seiner Wohnung im Erdgeschoss randaliert und Nachbarn bedroht haben soll.

Nach Angaben der Polizei drohte der Mann damit, mit einer Schusswaffe auf Menschen zu schießen. Daraufhin wurden auch Beamte der Unterstützungseinheit (USE) eingesetzt, die mit Maschinenpistolen ausgerüstet waren.

Der Mann ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Eine Schusswaffe konnte in seiner Wohnung nicht festgestellt werden. Nachbarn beschrieben den Festgenommenen zuvor als unauffällig. Die Polizei geht derzeit von einem psychischen Ausnahmezustand des Mannes aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. (mp)