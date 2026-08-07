Bei einem Polizeieinsatz in Billstedt soll ein Mann (33) randaliert haben, bevor er plötzlich das Bewusstsein verlor. Zwei Tage später ist er tot. Die Polizei zeigt sich betroffen – könnten Drogen hinter dem rätselhaften Todesfall stecken?

Der Mann soll der Polizei zufolge gegen 13 Uhr die Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin an der Edvard-Munch-Straße aufgesucht und dort Ärger gemacht haben. Die Frau war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Als die Polizei eintraf, soll sich der 33-Jährige zunächst ruhig und unauffällig verhalten haben. Einem Platzverweis sei er nachgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Zweiter Einsatz keine 30 Minuten später

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Wenig später kehrte der Mann jedoch zurück: Er soll sofort angefangen haben, zu randalieren. Es sei ihm sogar gelungen, in die Wohnung seiner Ex-Partnerin einzudringen. Nachbarn informierten erneut die Polizei.

Bei dem zweiten Polizeieinsatz sei der 33-Jährige „verbal nicht steuerbar“ gewesen, habe augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden, so der Sprecher weiter. „Er schrie fortwährend und machte zusammenhanglose und wirre Angaben.“

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Um ihm helfen zu können, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Er hatte mutmaßlich Kokain bei sich und soll sich heftig gewehrt haben. Der Sprecher: „Sowohl zu seinem eigenen Schutz als auch zur Verhinderung von Angriffen auf die Einsatzkräfte wurde der Mann fixiert und an Händen und Füßen gefesselt.“ Weil er fortwährend um sich spuckte, habe man ihm eine Spuckschutzhaube angelegt.

Polizei entscheidet: Nicht zur Wache, direkt in die Klinik

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Aufgrund seines Zustandes entschied die Polizei, den Mann direkt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen zu lassen.

Auch während der Fahrt habe sich der Mann nicht beruhigen lassen. „Nach der Einlieferung erlitt er im Krankenhaus einen Kreislaufstillstand“, so der Polizeisprecher. Beamte begannen sofort mit der Reanimation, dem medizinischen Personal sei es gelungen, den Mann zu stabilisieren. Dennoch: Nur zwei Tage später erklären ihn Ärzte für tot.

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„Gerade solche Polizeieinsätze im Umgang mit psychisch höchst auffälligen, nicht steuerbaren, aggressiven und unter Drogen stehenden Personen stellen eine besondere Herausforderung dar“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth. In diesen Fällen bestehe immer wieder eine Gefahr für die Person selbst, aber auch für Unbeteiligte.

„Das macht uns betroffen“

„Unsere Einsatzkräfte sind es, die im Alltag unter Inkaufnahme des Risikos, selbst verletzt zu werden, immer wieder gefordert sind, Maßnahmen zu deren Schutz zu veranlassen und dafür Sorge zu tragen, dass betroffenen Menschen die notwendige Hilfe zuteilwird.“ Man habe den Mann unverzüglich in eine Klinik transportieren lassen. Dass dieser trotz erfolgreicher Reanimation zwei Tage später verstorben ist, „macht uns betroffen“, so Abbenseth weiter.

In einem Ermittlungsverfahren soll nun die Todesursache festgestellt werden. Es bestünden Abbenseth zufolge derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der Einsatzkräfte. Insbesondere werde jetzt geprüft, inwieweit der Drogeneinfluss todesursächlich gewesen sein könnte.