Mann randaliert in S-Bahn und schlägt Scheibe kaputt – Strecke gesperrt

Randale in der S-Bahn Richtung Altona: Ein 34-Jähriger hat am Mittwochmorgen ohne erkennbaren Grund um sich geschlagen und dabei mit der Faust eine Glasscheibe zertrümmert. Die Bundespolizei nahm den Mann fest.

Gegen 9.15 Uhr gingen mehrere Notrufe von Fahrgästen des Zuges der Linie S7 ein: Ein Mann rastete offenbar völlig aus und schlug mit den Fäusten gegen Glasscheiben.

Randalierer zertrümmert Glasscheibe in S-Bahn mit Faust

Einige Reisende forderten den 34-Jährigen laut Bundespolizei auf, aufzuhören – ohne Erfolg: Mit der Faust schlug der Mann so stark auf eine Glasscheibe in der Bahn ein, dass sie zersprang. Der Randalierer verletzte sich dabei leicht an der Hand.

Die Bundespolizei ließ den Zug an der Haltestelle Königstraße anhalten und nahm den Mann fest. Er habe sich beim Eintreffen der Beamten weiterhin aggressiv verhalten und wurde daher mit Handschellen gefesselt, so ein Sprecher zur MOPO. Auch auf dem Bundespolizeirevier Altona soll er sich „nicht zugänglich“ gezeigt und nichts zur Sache gesagt haben.

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Immerhin beruhigte er sich so weit, dass er kurze Zeit später entlassen werden konnte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die S-Bahn konnte nach rund zehn Minuten Streckensperrung gegen 9.30 Uhr weiterfahren.