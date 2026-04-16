SEK am Hauptbahnhof im Einsatz – Hotel abgesperrt

Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof: Am Donnerstagvormittag hat ein Mann in einem Hotel randaliert und sich dort verbarrikadiert. Auch das SEK war im Einsatz.

Die Beamten wurden gegen 11.20 Uhr vom Personal eines Hotels an der Kirchenallee wegen eines Hotelgasts gerufen, wie die Polizei sagt. Der Mann soll sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

SEK rückt zu Hotel am Hauptbahnhof an

Weil eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch das SEK hinzugezogen. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurde der Bereich um das Hotel gesperrt. Die Beamten der Spezialeinheit überwältigten den Mann. Dabei soll nach MOPO-Informationen auch ein Taser zum Einsatz gekommen sein. Nachdem er vom Notarzt untersucht worden war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.