Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Schützen wurde auch ein Polizeihund eingesetzt. NonStopNews

In Lohbrügge ist am späten Donnerstagabend ein Mann angeschossen worden. Der Täter konnte anschließend flüchten.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23 Uhr zum Anne-Becker-Ring gerufen, weil mehrere Zeugen einen lauten Knall und dann laute Schreie einer männlichen Person gehört hatten. Die Polizei traf vor Ort einen 36-Jährigen an, der niedergeschossen worden war.

Schuss in Lohbrügge: Polizeidrohne im Einsatz

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Die Polizei leitete unmittelbar eine großangelegte Fahndung mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen ein. Auch eine Polizeidrohne wurde eingesetzt. Der Schütze wurde trotzdem nicht gefunden.

Das Opfer kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand aber nicht.

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Die Mordkommission (LKA 41) hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.