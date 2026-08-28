Polizei

Mann niedergeschossen – Fahndung mit Drohne und Polizeihund

Michael Reis
Hund sitzt neben einer Person vor einem Gebäude, während links eine weitere Person teilweise sichtbar ist.
Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Schützen wurde auch ein Polizeihund eingesetzt.

35-Jähriger auf offener Straße angeschossen – Täter trotz Großfahndung flüchtig.

In Lohbrügge ist am späten Donnerstagabend ein Mann angeschossen worden. Der Täter konnte anschließend flüchten. 

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23 Uhr zum Anne-Becker-Ring gerufen. Dort hatte eine bislang unbekannte Person einen 35-Jährigen angeschossen und war danach geflüchtet.

Schuss in Lohbrügge: Polizeidrohne im Einsatz

Die Polizei leitete unmittelbar eine großangelegte Fahndung ein. Neben zahlreichen Einsatzkräften wurden auch eine Polizeidrohne und ein Diensthund eingesetzt. Der Schütze wurde trotzdem nicht gefunden.

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Derzeit wird nur wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Hamburg Polizei
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