Auf einer Baustelle in Marienthal geraten zwei Männer in einen Streit, der für den einen mit lebensgefährlichen Verletzungen endet. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

In Marienthal ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Apple Karten

Auseinandersetzung auf einer Baustelle in Marienthal: Ein 34-Jähriger soll am Samstagvormittag einen gleichaltrigen Mann mit einem noch unbekannten Gegenstand verletzt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen später in einem Krankenhaus fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es um 9.52 Uhr auf der Baustelle aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf soll der 34-Jährige seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand verletzt haben. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Einsatz in Marienthal: Verletzter rief wohl nach der Tat Angehörige an

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Der verletzte Mann verständigte zunächst Angehörige. Diese holten ihn ab und brachten ihn in ein Krankenhaus. Weil eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der 34-Jährige notoperiert.

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Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei erhielten die Einsatzkräfte Hinweise, dass sich der Tatverdächtige ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben hatte.

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Tatverdächtiger in Krankenhaus in Wandsbek festgenommen

Polizistinnen und Polizisten nahmen den 34-Jährigen daraufhin in einem Krankenhaus in Wandsbek vorläufig fest. Er soll sich im Zuge der Auseinandersetzung mutmaßlich eine Verletzung an der Hand zugezogen haben. Die Mordkommission ermittelt.

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Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.