Verkleideter Mann mit Waffe löst Großalarm auf dem Kiez aus

Großalarm der Polizei am Sonntagabend auf St. Pauli. Vor einem Hotel wurde eine verkleidete Person mit Waffe gemeldet. Zahlreiche Streifenwagen waren im Einsatz.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde gegen 18.50 Uhr eine verkleidete Person mit Waffe vor einem Hotel an der Simon-von-Utrecht Straße gemeldet. Streifenwagen rückten aus.

Ein mit einer Maschinenpistole bewaffneter Polizist sichert das Hotel ab. Privat / hfr Ein mit einer Maschinenpistole bewaffneter Polizist sichert das Hotel ab.

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sprangen aus den Fahrzeugen und sicherten die nähere Umgebung ab. Kurz darauf Entwarnung.

Bei der Person soll es sich um einen Besucher der in Hamburg stattfindenden Gaming-Messe „Polaris 2025“ gehandelt haben, zu der an diesem Wochenende zehntausende Besucher kamen. Der verkleidete Mann auf St. Pauli hatte sich anlässlich der Messe stilgerecht gekleidet und eine echt aussehende Waffe dabei. Er war nach Ende der Messe auf dem Weg in sein Hotel.