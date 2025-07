Mann mit Schusswaffe auf St. Pauli gemeldet – Hamburger Wohnheim durchsucht

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am späten Mittwochabend ein Wohnheim in Billbrook durchsucht. Ein Anrufer aus St. Pauli hatte zuvor gemeldet, einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen zu haben.

Zu dem Einsatz an dem Wohnheim kam es gegen 23.30 Uhr am Billstieg. Laut Polizeisprecherin Laura Wentzien hatte zuvor ein Mann vom Hamburger Berg (St. Pauli) aus bei der Polizei angerufen und gemeldet, dort einen Mann mit einer Schusswaffe gesehen zu haben.

Verdächtiger wegen Gewaltdelikten polizeibekannt

Ermittlungen führten dann zu einem 24-Jährigen, der in dem Wohnheim in Billbrook gemeldet ist. Weil er wegen Gewaltdelikten polizeibekannt ist, wurde ein größeres Aufgebot an Polizisten sowie Hundeführer zu der Anschrift geschickt.

Laut der Polizeisprecherin wurde der Mann nicht angetroffen. Auch eine Waffe wurde nicht in seinem Zimmer gefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.