Mann missachtet Hausverbot und landet in U-Haft

Einsatz der Bundespolizei am Dienstagabend im Bahnhof Altona (Altona-Altstadt): Ein 41-Jähriger hatte trotz Hausverbot ein Geschäft betreten und dabei eine Mitarbeiterin beleidigt. Bei der Überprüfung machten die Beamten eine brisante Entdeckung.

Gegen 21.15 Uhr wurden zwei Streifenbeamte auf einen Streit vor einem Geschäft aufmerksam. Der Mann hatte das Hausverbot ignoriert und eine Angestellte beschimpft. Als die Polizisten seine Personalien kontrollierten, stellte sich heraus: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Der 41-Jährige soll Anfang Februar am ZOB Altona einen am Boden sitzenden Mann gegen den Kopf getreten und dabei schwer verletzt haben. Danach war er untergetaucht, woraufhin ein Richter Haftbefehl erlassen hatte.

Dieser wurde nun vollstreckt – der Mann sitzt in Untersuchungshaft.