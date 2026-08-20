In Jenfeld liegt ein Mann verletzt an der Ampel. Der Unfall wirft Fragen auf.

Einsatzkräfte an der Unfallstelle. Der Rollator liegt neben einer Ampel. Lars Ebner

In Jenfeld hat es am Donnerstagnachmittag einen rätselhaften Unfall gegeben: Ein Mann lag verletzt neben seinem Rollator. Was ist passiert?

Eine Ärztin sah den Mann an der Jenfelder Allee/Ecke Rodigallee auf dem Boden liegen und sprach ihn an, so die Polizei.

Unfall in Jenfeld: Mann verlor viel Blut

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Der ältere Mann sei nicht ansprechbar gewesen und habe viel Blut verloren. Nach Angaben eines Reporters sei der Mann auf einen Rollator angewiesen.

Was genau passiert ist, warum der Mann verletzt auf dem Boden lag, ist völlig unklar. Nach Polizeiangaben wurde ein Verkehrsunfallteam eingesetzt und die Rodigallee kurzfristig gesperrt. Der Mann wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Er sei aber nicht in Lebensgefahr gewesen. (kla)