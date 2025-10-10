mopo plus logo
Bundespolizisten sperren den Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof ab, um Platz für die Rettungskräfte zu schaffen.

Bundespolizisten sperren den Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof ab, um Platz für die Rettungskräfte zu schaffen. Foto: Wiebke Bromberg

  • St. Georg

Hauptbahnhof: Mann kollabiert auf Bahnsteig und wird reanimiert

Dramatischer Rettungseinsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann ist am Freitag auf einem Bahnsteig kollabiert und musste reanimiert werden.

Die Rettungskräfte wurden kurz vor 11.30 Uhr alarmiert. „Eine männliche Person ist plötzlich auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 11 und 12 ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen“, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Nach Zusammenbruch: Zugverkehr gestoppt

Einsatzfahrzeuge vor dem Hamburger Hauptbahnhof.
Einsatzfahrzeuge vor dem Hamburger Hauptbahnhof.
Einsatzfahrzeuge vor dem Hamburger Hauptbahnhof.

Die Beamten sperrten sofort den Bahnsteig ab und stoppten den Zugverkehr auf den Gleisen, um den Rettungskräften Platz zu verschaffen. Die Sanitäter reanimierten den Bewusstlosen auf dem Bahnsteig.

Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus transportiert. Der Einsatz wurde gegen 12.15 Uhr beendet, der Zugverkehr läuft wieder.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

