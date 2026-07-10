Ein 49-Jähriger soll im Hamburger Hauptbahnhof eine Spendenbox gestohlen haben. Bei seiner Festnahme machten die Beamten noch zwei weitere verdächtige Funde.

Ein 49 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag im Hamburger Hauptbahnhof eine Spendenbox aus einem Drogeriemarkt gestohlen. Mitarbeiter beobachteten die Tat, hielten den Verdächtigen fest und übergaben ihn der Bundespolizei.

Nach Angaben der Ermittler hatte der Mann einen Kabelbinder mit einer Zange durchtrennt und die Spendenbox mit rund 15 Euro Bargeld an sich genommen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein griffbereites Messer sowie zwei Postpäckchen, die nicht an den 49-Jährigen adressiert waren. Nach bisherigem Stand geht die Bundespolizei davon aus, dass auch diese gestohlen wurden.

Dieb wird noch wegen weiterer Delikte gesucht

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Die Spendenbox konnte an das Geschäft zurückgegeben werden. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Deutsche bereits wegen mehrerer anderer Strafverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde, unter anderem wegen Diebstahls und Beleidigung.

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Diebstahls der Spendenbox und der beiden Postpäckchen ermittelt. (rei)