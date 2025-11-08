Mann stirbt vor den Augen der Polizei: Frau festgenommen

In Heimfeld ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Tötungsdelikt gekommen. Das Opfer fanden Polizisten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Frau wurde als Tatverdächtige festgenommen.

Laut Polizei seien die Beamten gegen 0.10 Uhr zu einem Wohnhaus an der Nobleestraße gerufen worden. Dort in einer Wohnung fanden sie einen schwerst verletzten Mann.

Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Tatort

Dieser wurde offenbar Opfer schwerer Gewalteinwirkung und verstarb trotz intensiver Bemühungen durch einen Notarzt noch vor Ort. Eine Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde festgenommen.

Beamte der Spurensicherung am Tatort. NEWS5 Beamte der Spurensicherung am Tatort.

Laut Lagedienst der Polizei hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Die Spurensicherung am Tatort dauerte auch am frühen Samstagmorgen noch an. Zu den Hintergründen wollte man sich vorerst nicht äußern.