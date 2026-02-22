Unglaublicher Promillewert: Polizei muss Mann aus dem Zug tragen

Einsatz am späten Samstagabend im Bahnhof Harburg: Ein Fahrgast war so betrunken, dass ihm die Weiterfahrt im Metronom-Zug untersagt wurde. Er schaffte es ohne Hilfe nicht mehr, den Zug zu verlassen.

Nach Angaben der Bundespolizei alarmierte das Zugpersonal die Beamten gegen 23.45 Uhr, weil ein 46-Jähriger zu betrunken war, um weiterzufahren. Eine Streife der Bundespolizei führte den Mann gestützt aus dem Zug. Der Mann war völlig desorientiert, kaum noch ansprechbar und nicht mehr allein „wegefähig“.

Ergebnis des Alkoholtests: 3,43 Promille

Auf dem Weg zum Revier mussten die eingesetzten Beamten ihn teilweise tragen, so die Bundespolizei. Dort stellten die Polizisten seine Identität fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,43 Promille. Ein derartiger Wert kann im schlimmsten Falle tödlich sein.

Ein hinzugezogener Arzt untersuchte den Mann und kam zu dem Ergebnis, dass er in dem Zustand nicht in einer Zelle untergebracht werden kann. Der 46-Jährige wurde daraufhin umgehend mit einem Rettungswagen zur kontrollierten Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. (mp)