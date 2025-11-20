Mann in U-Bahn rassistisch beleidigt – Fahndung nach Täter

Schlimmer Vorfall in Hamm: Am Mittwochabend ist ein schwarzer Mann in der U-Bahn rassistisch beleidigt worden. Eine couragierte Zeugin, die einschritt, wurde vom Täter geschubst.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.40 Uhr. An der U-Bahn-Station Rauhes Haus habe ein Mann mit zwei Hunden den Zug betreten und sich hingesetzt. Ein ihm gegenüber sitzender Mann afrikanischer Herkunft soll daraufhin aus Angst vor den Hunden den Platz gewechselt haben.

Mann rassistisch beleidigt – Zeugin geschubst und bedroht

Dies nahm der Hundebesitzer zum Anlass, den Mann rassistisch zu beleidigen. Eine Zeugin (42) schritt couragiert ein und sprach den Täter an. Daraufhin wurde sie geschubst, beleidigt und bedroht. Beim Halt an der Station Hammer Kirche stieg der Täter aus und entkam.

Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und hat sehr kurze, blonde Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem braunen Hoodie. Bei den Hunden, die er bei sich führte, soll es sich um Mischlinge handeln. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.