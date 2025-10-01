Familie startete verzweifelte Suche – Vater wieder da

Ein 63-jähriger Mann aus Othmarschen wurde seit dem 30. September vermisst. Seine letzte Spur verlor sich am Bahnhof Othmarschen. Die Familie hatte im Internet eine verzweifelte Suche gestartet. Am Mittwochnachmittag meldete die Polizei, dass der Mann wieder aufgetaucht sei.

„Mein Papa kam heute von einem Spaziergang nicht zurück“ – so beginnt der Suchaufruf, den die Familie online veröffentlicht hat. Herzzerreißende Worte, die die ganze Verzweiflung deutlich machen. Gesucht wurde Jens F. (63), ein Familienvater, der am Dienstag gegen 9 Uhr spurlos verschwand.

Polizei bestätigt Suche nach Vermisstem

Die Polizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage die Echtheit des Suchaufrufs. Beamte waren bereits mit Spürhunden unterwegs, zunächst jedoch ohne Erfolg. Jens F. ist etwa 1,73 Meter groß, schlank und trug zuletzt eine dunkle Jogginghose sowie eine schwarze Lederjacke. Nach MOPO-Informationen leidet er an schwerer Demenz.

Am Mittwochnachmittag gaben die Beamten dann Entwarnung: Jörg F. wurde gefunden – die Vermisstenfahndung wurde daraufhin gelöscht.