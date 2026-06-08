Mann in Hamburg niedergestochen: Neue Details – Polizei sucht „ungepflegten“ Täter

Blutige Auseinandersetzung in Hammerbrook: Ein Mann (41) wird am Sonntagnachmittag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Rund ein Dutzend Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahnden nach dem flüchtigen Täter.

Zu dem Angriff kam es gegen 13.40 Uhr an der Hammerbrookstraße nahe dem Bahnhof Berliner Tor – direkt an der Ironman-Strecke. Die Tat soll jedoch nicht mit dem Sport-Event in Zusammenhang stehen. Laut Polizei soll ein Mann versucht haben, einer Frau und ihrem Bekannten die Rucksäcke zu rauben.

Zwischen den beiden Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte der zuvor Angegriffene den 41-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Hauptbahnhof. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer notoperiert – es besteht weiterhin Lebensgefahr.

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Hubschrauber im Einsatz – Mordkommission ermittelt

Mehr als ein Dutzend Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und die Bundespolizei fahndeten am Sonntag nach dem flüchtigen Täter – bislang ohne Erfolg.

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Der Gesuchte ist laut Polizei zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat kurz geschnittene Haare oder eine Glatze und soll ein „ungepflegtes Erscheinungsbild“ haben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles Oberteil und weiße Socken, jedoch keine Schuhe.

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Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer flüchtig aus dem Drogenmilieu. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Hammerbrookstraße war zwischen der Nordkanalstraße und der Straße Beim Strohhause gesperrt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.