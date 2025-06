Mann mit Eisenstange niedergeschlagen und ausgeraubt: Polizei sucht junge Kriminelle

Nach einem Raub auf einen Mann in Barmbek-Nord fahndet die Polizei jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Tätern. Sie haben einen Mann überfallen, seine Kreditkarte geraubt und damit versucht einzukaufen.

Die Tat ereignete sich am 1. April dieses Jahres gegen 7 Uhr auf einem Gehweg neben den Bahngleisen am Schlicksweg. Drei Männer griffen einen 41-Jährigen an. Bei dem Überfall wurde der Mann mit einer Eisenstange niedergeschlagen.

Die Täter erbeuteten dabei das Handy des Opfers sowie seine Geldbörse und flüchteten. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Täter hatten Komplizen

Die Ermittler konnten herausfinden, dass zwei der Täter später versucht hatten, mit der Kreditkarte des Opfers in verschiedenen Geschäften einzukaufen und Geld abzuheben. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 22 Jahren ermittelt werden. Es gibt jedoch offenbar zwei weitere mutmaßliche Komplizen, nach denen die Polizei nun mit Fotos fahndet.

Sie sind etwa 18 bis 22 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit schlanker Figur. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 4286-56789.