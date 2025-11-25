Stich in Hals: Schwerverletzter schleppt sich in Klinik – Polizei steht vor Rätsel

In Bergedorf soll es in der vergangenen Woche zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein. Das Opfer suchte zunächst selbst medizinische Hilfe, obwohl es in den Rücken gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am 18. November auf dem Parkplatz eines Rewe-Marktes in Bergedorf. Der exakte Tatort ist noch unklar. Dort soll ein Unbekannter einem 56-Jährigen in den Rücken gestochen haben.

Mann in Rücken gestochen: Lebensgefährliche Verletzung

Der Verletzte kehrte zunächst in seine Unterkunft an der Randersweide zurück. Ein Bekannter brachte ihn später ins Unfallkrankenhaus Boberg, wo Ärzte eine lebensgefährliche Stichverletzung feststellten. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die Polizei sucht dringend Zeugen und nimmt Hinweise unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.