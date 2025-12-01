mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Polizisten vor dem Restaurant „Burger Legends“ in Hamburg-Hoheluft-West, in dem die Schüsse fielen.

Polizisten vor dem Restaurant „Burger Legends“ in Hamburg-Hoheluft-West, in dem die Schüsse fielen. Foto: News5/René Schröder

  • Hoheluft-West

Mann in Burgerladen niedergeschossen: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Schüsse in einem Burgerladen an der Gärtnerstraße: Am Montagabend wurde ein Mann verletzt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20.40 Uhr alarmiert. Laut Feuerwehr wurde ein Mann durch drei Schüsse in den Oberschenkel verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beim Tatort handelt es sich um das Restaurant „Burger Legends“.

Schüsse in Hamburg: Großfahndung

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Beamten hoffen, im Laufe des Abends mehr Details bekannt geben zu können.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test