Mann in Blankenese ohne Ticket erwischt – das hat ein Nachspiel

Bundespolizisten haben am Donnerstagnachmittag in Blankenese einen Mann festgenommen. Kontrolleure hatten ihn in der S-Bahn ohne Fahrschein erwischt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Gegen 16 Uhr trafen die Kontrolleure den Mann (28) ohne Ticket an. Weil er sich nicht ausweisen konnte, riefen die Mitarbeiter der DB-Sicherheit die Bundespolizei zur Hilfe.

Haftbefehl lag vor

Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich laut Bundespolizei dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war in Lüneburg wegen vorsätzlicher Trunkenheitsfahrten mit einem Pkw zu einer Geldstrafe über 1900 Euro verurteilt worden, hatte diese aber nie bezahlt und war untergetaucht. Nun muss er eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis absitzen.