Eine Zugfahrt nach Cuxhaven endete für einen Fahrgast am Mittwochmittag vorläufig im WC eines Regionalexpress. Weil die Tür klemmte und sich auch mit technischem Gerät der Feuerwehr nicht öffnen ließ, griffen die Retter zu einer brachialen Methode, um den Mann zu befreien.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 11.25 Uhr zu dem ungewöhnlichen Notfall am Bahnhof Harburg gerufen. Auch die Bundespolizei war im Einsatz. Ein Fahrgast war in einer der Zugtoiletten eingeschlossen, weil sich die hydraulische Tür nicht mehr öffnen ließ.

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Der Mechanismus stellte auch die Rettungskräfte vor Probleme. Die Tür ließ sich nicht aufhebeln. Laut einem Sprecher der Bundespolizei lag dem ein technischer Defekt zugrunde.

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Feuerwehr schlägt Zug-WC-Scheibe ein – und legt Zugverkehr lahm

Daraufhin griffen die Retter zu einer brachialen Methode: Sie zertrümmerten die Scheibe der Zugtoilette und befreiten den Mann durch das Fenster. Doch die ungewöhnliche Rettungsaktion hatte Folgen für die übrigen Fahrgäste. Mit der beschädigten Scheibe konnte der Zug nicht weiterfahren. Alle Reisenden mussten den Zug verlassen. Der Bahnverkehr auf dem Gleis war dadurch rund 45 Minuten unterbrochen.