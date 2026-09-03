Nach den Schüssen auf einen 45-Jährigen im Juni hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Beim Einsatz im Juni in Harburg war die BFE (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit) im Einsatz. NEWS5

Im Zusammenhang mit den Schüssen auf einen 45-Jährigen im Schwarzenbergpark in Harburg hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige soll den Mann bei der Auseinandersetzung Mitte Juni durch Schüsse verletzt haben.

Am Dienstagnachmittag durchsuchten Einsatzkräfte des Drogendezernats und des LKA 18 die Wohnung des 21-Jährigen in Heimfeld. Dabei kam auch das Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl.

Nach Schüssen im Schwarzenbergpark: Polizei findet Bargeld bei Durchsuchung

Anzeige

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone und rund 8400 Euro Bargeld sicher. In der Wohnung trafen sie außerdem auf zwei weitere Männer im Alter von 28 und 33 Jahren.

Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Gewahrsam genommen und anschließend dem Amt für Migration übergeben. Der 33-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei. (rei)