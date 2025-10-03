Mann geht vor Bordell mit Eisenstange auf Passanten los – ein Schwerverletzter

Größerer Einsatz auf der Reeperbahn: Ein Mann ist vor dem bekannten Bordell „Sex House“ auf dem Kiez durchgedreht und hat Passanten mit einer Eisenstange angegriffen – ein Mensch wurde schwer verletzt.

Zeugen informierten um 4.30 Uhr am Freitagmorgen die Polizei, weil der Mann vor dem Großbordell – ehemals „Pink Palace“ – völlig aggressiv aufgetreten sei. Im weiteren Folge habe er erst zu einer Flasche und dann zu einer Stange gegriffen, und damit dann um sich geschlagen.

Opfer muss ins Krankenhaus

Schließlich sei er auch auf Passanten losgegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weil man von diversen Verletzten ausgehen musste, habe die Feuerwehr ein entsprechend großes Aufgebot zu dem Bordell an der Reeperbahn geschickt, darunter zwei Rettungswagen und einen Notarzt. Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen, die direkt vor dem „Sex House“ parkten.

Die Beamten trafen allerdings nur noch eines der Opfer an: einen Mann mit einer blutenden Gesichtsverletzung. Es stellte sich heraus, dass ihm die Nase zertrümmert worden war. Der Polizeisprecher: „Der Mann kam in eine Klinik.“

Von dem Täter aber fehlte jede Spur. Auch eine großangelegte Fahndung führte nicht zur Festnahme. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und will nun die Hintergründe des Vorfalls klären. Noch sind diese unbekannt. (dg)