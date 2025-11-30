Mann fuchtelt mit Messer auf Balkon und droht, Polizisten zu verletzen

Ein Mann hat in Heimfeld für einen größeren Einsatz der Hamburger Polizei gesorgt. Er musste letztlich von Spezialkräften überwältigt werden, weil er Beamten mit einem Messer gedroht haben soll.

„Ich steche euch ab!“, soll der Mann geschrien haben, als sich die ersten Polizeikräfte näherten. Der 63-Jährige stand auf dem Balkon seiner Wohnung am Trifthof, hatte Polizeiangaben zufolge ein Messer in der Hand und machte schon vor Eintreffen der Beamten lautstark auf sich aufmerksam. Zeugen hatten um 10.17 Uhr am Sonntagmorgen den Notruf gewählt.

SEK stürmt Wohnung in Heimfeld

Da der Mann nicht aufhörte, damit zu drohen, Beamte zu verletzen, wenn diese sich ihm nähern, und alle Versuche, ihn zu beruhigen, fehlschlugen, wurde das SEK angefordert. Die Spezialkräfte sicherten das Wohnhaus, stürmten die Wohnung und überwältigten den Mann. Ein Polizeisprecher sagte dazu: „Niemand wurde dabei verletzt.“

In Handschellen und unter Protest sei der Mann dann abgeführt worden. Noch am Nachmittag soll er einem Arzt vorgestellt werden, da deutliche Anzeichen für einen psychischen Ausnahmezustand bestanden. Anschließend wird er mit großer Wahrscheinlichkeit in fachärztliche Betreuung übergeben. (dg)