Ein Tag, drei Festnahmen: Die Bundespolizei hat am Sonntag gleich drei gesuchte Männer festgenommen. Ein Fall ist besonders skurril.

Zwei Bundespolizisten an einem Bahnsteig in Hamburg (Symbolbild) picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Er wollte wohl Gewissheit – und bekam sie sofort: Ein 27-Jähriger erschien am frühen Sonntagmorgen bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof und fragte, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorliege. Wenig später war klar: Er wurde tatsächlich gesucht.

Gegen 4 Uhr meldete sich der Deutsche nach Angaben der Bundespolizei beim Revier. Die Beamten überprüften seine Personalien im Fahndungssystem – und wurden fündig.

Alkohol am Steuer: Mann kann Geldstrafe nicht zahlen

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Seit Mitte Februar 2026 wurde der 27-Jährige mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Flensburg gesucht. Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr war er zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden.

Da er den Betrag nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen antreten. Er kam in eine Haftanstalt.

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Und es blieb nicht bei dieser Festnahme: Im Laufe des Sonntags vollstreckte die Bundespolizei in Hamburg noch zwei weitere Haftbefehle.

Hamburg: Schwarzfahrt endet im Gefängnis

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Gegen 7 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Bahnhof Hamburg-Harburg einen 21-jährigen Tunesier in einem ICE. Der Mann war den Angaben nach von Bremen nach Hamburg ohne gültige Fahrkarte unterwegs gewesen und hatte sich gegenüber einem Zugbegleiter nicht ausweisen wollen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Dresden ihn wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl suchte.

Eine Geldstrafe von 750 Euro hatte der 21-Jährige nicht bezahlt. Nun muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verbüßen.

Beziehungsstreit führt zum dritten Haftbefehl

Am späten Abend folgte die dritte Festnahme – erneut im Bahnhof Hamburg-Harburg. Gegen 23.50 Uhr meldete sich ein Reisender bei der Bundespolizei und gab an, dass ein Mann andere Reisende an Gleis 2 bedränge und beschimpfe.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann. Bei der Klärung stellte sich laut Bundespolizei heraus, dass es sich um lautstarke Beziehungsstreitigkeiten handelte. Die Beamten überprüften die Personalien des 39-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen – und stießen auch bei ihm auf einen Haftbefehl.

Seit Ende November 2025 wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Lüneburg wegen Subventionsbetrugs gesucht. Auch er hatte eine Geldstrafe – 940 Euro – nicht bezahlt und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 47 Tagen verbüßen. (mp)