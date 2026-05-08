Schlägerei in Planten un Blomen – Polizei sucht Mann in Teddy-Hoodie

Im Rosengarten von Planten un Blomen im Bereich der St. Petersburger Straße (St. Pauli) soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Einer wurde verletzt – der andere flüchtete.

Die Polizei wurde von der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag informiert, nachdem die Rettungskräfte beim Behandeln der Verletzungen des 27-Jährigen von diesem erfahren hatten, dass es einen Konflikt gab. Er sei von dem Mann angegriffen und geschlagen worden, habe der Mann angegeben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Schlägerei in Planten un Blomen

Daraufhin wurde eine Fahndung mit Streifenwagen eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste am Himmel. Doch die Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des Mannes, der etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein soll. Er soll einen Hoodie mit einem Teddy-Aufdruck und eine grüne „Militärjacke“ getragen haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus.

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Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)