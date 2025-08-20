mopo plus logo
Polizisten überwältigten den Mann (hinten im Bild). Passanten wurden vom Rettungsdienst betreut. Foto: CityNewsTV

  • Langenhorn

Mann flüchtet mit Messer aus Ochsenzoll – Polizei reagiert schnell

Großeinsatz am Mittwochabend in der Fibigerstraße: Die Polizei überwältigte dort einen Mann, der aus dem Krankenhaus Ochsenzoll geflüchtet war.

Der Alarm ging um 18.35 Uhr ein. Wie die Polizei auf Anfrage der MOPO mitteilte, befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er soll aus der psychiatrischen Einrichtung Ochsenzoll geflüchtet sein und sich mit einem Brotmesser selbst verletzt haben, als die Beamten einschritten. Wenige Minuten später, um 18.42 Uhr, gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu überwältigen und das Messer sicherzustellen.

Einsatzkräfte handelten rasch

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Passanten mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Welche Verletzungen sie erlitten haben, ist bislang unklar.

Der Einsatzort liegt nur rund wenige Gehminuten von der psychiatrischen Einrichtung Ochsenzoll entfernt. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt. (apa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

